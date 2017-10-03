Водії Uber зніматимуть плату за очікування
Вівторок, 3 жовтня 2017, 18:20
Водій отримуватиме плату за кожну хвилину, після другої хвилини очікування пассажира.
Про це йдеться в блозі компанії.
"Через 2 хвилини після прибуття водія для пасажира починає нараховуватися плата за кожну хвилину очікування, поки водій чекає на початок поїздки", - повідомляють у компанії.
Скільки коштує хвилина очікування - не повідомляється.
Ще одне нововедення компанії - "водій отримуєте плату за скасування, якщо пасажир скасовує поїздку через більше ніж 2 хвилини". Нагадаємо, раніше час скасування становив 5 хвилин.
Нагадаємо, українці створили бота, який відстежує підвищення цін в Uber.
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