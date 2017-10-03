Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні на рівні 10% в 2017 році.

Про це під час презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України у вівторок повідомила економіст представництва СБ в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач, передають "Українські новини".

Економіст повідомила, що інфляція цього року може становити 10% в Україні.

З її слів, дефіцит держбюджету цього року може становити до 3,5% ВВП через фіскальні ризики.

Головач зазначила, що прямі іноземні інвестиції цього року складуть максимум 2% ВВП.

Світовий банк вважає за необхідне таргетирування скорочення дефіциту держбюджету в 2018 до 2,5% ВВП і подальше його зниження.

Як повідомлялося, Світовий банк зберіг прогноз росту валового внутрішнього продукту України на 2% у 2017 році.