В Україні повинні з'явитися конкуренти "Укрзалізниці" - Омелян
Без появи приватних пасажирських і вантажних пасажирських перевізників не зможе успішно розвиватися як державна компанія "Укрзалізниця", так і транспортна галузь в цілому.
Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі Еспресо.TV, передає ЦТС.
"Замість того, щоб бути найбільшим транспортним перевізником країни, "Укрзалізниця" все більше гальмує розвиток України. Тому що всі компанії говорять: "Ми готові давати більше продукту на експорт, а значить, збільшувати надходження до бюджету, збільшувати кількість робочих місць. Але тому, що ми не можемо перевезти свою продукцію "Укрзалізницею", ми фактично штучно обмежуємо виробництво", - пояснив він.
На його думку, дана ситуація "веде в глухий кут".
"І це при тому, що основні фонди ("Укрзалізниці"- ред.) зношені. І у нас будуть проблеми в найближчі місяці, і через 2-3 роки - точно. Якщо не буде радикальних заходів щодо реформування компанії", - додав міністр.
Він зазначив, що на державних залізничних коліях повинна бути конкуренція. "Повинні бути приватні оператори локомотивів, пасажирських поїздів. І тоді в конкуренції всі отримають кращий продукт, в тому числі і "Укрзалізниця", - зазначив Омелян.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" купила нібито чеські запчастини, які роблять у Росії.
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