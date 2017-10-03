В Україні повинні з'явитися конкуренти "Укрзалізниці" - Омелян

Без появи приватних пасажирських і вантажних пасажирських перевізників не зможе успішно розвиватися як державна компанія "Укрзалізниця", так і транспортна галузь в цілому.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі Еспресо.TV, передає ЦТС.

"Замість того, щоб бути найбільшим транспортним перевізником країни, "Укрзалізниця" все більше гальмує розвиток України. Тому що всі компанії говорять: "Ми готові давати більше продукту на експорт, а значить, збільшувати надходження до бюджету, збільшувати кількість робочих місць. Але тому, що ми не можемо перевезти свою продукцію "Укрзалізницею", ми фактично штучно обмежуємо виробництво", - пояснив він.

На його думку, дана ситуація "веде в глухий кут".

"І це при тому, що основні фонди ("Укрзалізниці"- ред.) зношені. І у нас будуть проблеми в найближчі місяці, і через 2-3 роки - точно. Якщо не буде радикальних заходів щодо реформування компанії", - додав міністр.

Він зазначив, що на державних залізничних коліях повинна бути конкуренція. "Повинні бути приватні оператори локомотивів, пасажирських поїздів. І тоді в конкуренції всі отримають кращий продукт, в тому числі і "Укрзалізниця", - зазначив Омелян.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" купила нібито чеські запчастини, які роблять у Росії.