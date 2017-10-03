ГТС хочуть відділити від "Нафтогазу" до 1 грудня. Перший крок зроблено

29 вересня НАК "Нафтогаз України" погодила проведення внутрішньої реорганізації "Укртрансгазу" з метою створення в його структурі філії "Оператор ГТС України".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як наголошується, реорганізація є практичним кроком до виділення функції оператора ГТС ("анбандлінгу"), що передбачено постановою КМУ №496.

"У цій філії "Укртрансгазу" будуть сконцентровані всі бізнес-процеси, активи і фахівці, що необхідні і достатні для забезпечення транспортування газу територією України. Після повного юридичного відокремлення від "Нафтогазу" цей підрозділ зможе пройти сертифікацію оператора ГТС відповідно до вимог ЄС", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, Нафтогаз і Укртрансгаз представили план внутрішньої реорганізації УТГ Секретаріату Енергетичного Співтовариства та отримали схвалення європейського органу.

"В рамках філії будуть побудовані і відпрацьовані всі необхідні функції оператора ГТС, що має забезпечити поступову і безпроблемну передачу транспортування газу окремій юридичній особі", - повідомляє прес-служба.

Крім того, у розпорядженні ЕП є лист голови Нафтогазу Андрія Коболєва на адресу голови ради голів профкомів працівників "Укртрансгазу" Сергія Турчака, в якому зазначена дата, до якої планується завершити відокремлення функції оператора ГТС.

"Згідно із рекомендацією консультантів "Укртрансгазу" проводиться підготовка до відокремлення діяльності із транспортування газу шляхом створення філії "Оператор ГТС України", щодо якої планується забезпечити повну управлінську автономію вже до 1 грудня 2017 року", - йдеться в листі.

Для того, щоб Україна виконала зобов'язання з відокремлення оператора ГТС, він повинен бути виділений в юридичну особу, не пов'язану ні з Нафтогазом, ні з іншими підприємствами, які займаються видобутком і генерацією енергії.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій ПАТ "Укртрансгаз".

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Микола Топалов, Дмитро Рясний