OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О Bitcoin, о тарифах, о курсе гривни, о земельной реформе, о Приватбанке, о приватизации, об НКРЭ, о ценах на газ.

О курсе гривни. Национальный банк объясняет снижение курса гривни в сентябре ростом спроса энерготрейдеров на иностранную валюту.

О Bitcoin. Компания The Future of Mining из Маями строит на севере Швеции вблизи города Эльвсбюн крупный майнинговый дата-центр.

О тарифах. С 1 октября 2017 Укртелеком ввел в действие новые тарифы на фиксированную телефонную связь.

О земельной реформе. Принятие земельной реформы сможет увеличить годовой объем производства на 15 миллиардов долларов и увеличить ВВП примерно на 1,5%.

О НКРЭ. Верховная Рада может уже 5 октября рассмотреть кандидатуры в комиссии по отбору членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

О Приватбанке. Просроченная задолженность Приватбанка по долгосрочным кредитам НБУ составляет 11,827 млрд гривен.

О ценах на газ. Кабинет министров отложил на неопределенный срок публикацию цены природного газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 года до 31 марта 2018 года.

О приватизации. Фонд государственного имущества начал повторную процедуру приватизации 25% акций Одессаоблэнерго, Сумыоблэнерго и Донбассэнерго, которые не удалось продать в период проведения аукционов по продаже блокирующих пакетов акций 8 энергокомпаний.

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