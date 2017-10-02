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В НБУ объяснили, почему снижается курс гривны

Понедельник, 2 октября 2017, 10:20

Национальный банк объясняет снижение курса гривны в сентябре ростом спроса энерготрейдеров на иностранную валюту.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка, передают Українські Новини.

В течение месяца курс гривны к доллару США девальвировал на 3,7% (однако по сравнению с начала года курс гривны укрепился на 2,5%).

"Девальвационное давление на гривну в сентябре имело главным образом сезонный характер, который вызван традиционным ростом спроса на иностранную валюту со стороны нефте- и газотрейдеров, который усиливался умеренным ростом цен на нефть на мировом рынке", - сообщает Нацбанк.

Кроме того, снизились объемы предложения наличной иностранной валюты со стороны населения при одновременном росте спроса на нее, что в значительной степени также объясняется сезонным ухудшением курсовых ожиданий населения.

НБУ проводил операции по продаже иностранной валюты для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.

Отрицательное сальдо операций НБУ по продаже иностранной валюты в сентябре составило почти 166 млн долларов (с начала года объемы чистой покупки составляли 1,5 млрд долларов).

Напомним, Нацбанк снова снизил официальный курс гривны.

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