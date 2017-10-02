Государство вновь попробует продать свою долю в 3 энергокомпаниях

Фонд государственного имущества начал повторную процедуру приватизации 25% акций Одессаоблэнерго, Сумыоблэнерго и Донбассэнерго, которые не удалось продать в период проведения аукционов по продаже блокирующих пакетов акций 8 энергокомпаний.

Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

По словам Трубарова, в ближайшее время пройдет инвентаризация и оценка имущества указанных облэнерго.

"Срок действия предварительной оценки стоимости активов уже закончился, в ближайшее время мы проведем повторную оценку и по ее результатам выставим данные пакеты акций на аукцион", - сообщил он.

Как известно, ранее Фонд государственного имущества продал блокирующие пакеты акций ПАО "Киевэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "ДТЭК "Донецкоблэнерго" на общую сумму 1,32 млрд гривен.

Также были проданы акции ДТЭК "Днепроэнерго" за 728,236 млн гривен, и ДТЭК "Днепрооблэнерго" за 1,4 млрд гривен.

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Экономическая правда