Укртелеком повысил тарифы на стационарную связь

С 1 октября 2017 Укртелеком ввел в действие новые тарифы на фиксированную телефонную связь.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Liga.net.

Изменится стоимость пакетных минут, в которые включены звонки по межгороду, на SIP-телефонию и мобильные телефоны. Для тарифных планов Домашний Базовый, Домашний Минимальный и Общий Базовый плата повысится на 5,5 грн (с НДС), для пользователей Домашнего Безлимитного - на 9 грн (с НДС).

Стоимость тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельным тарифам, установленным Нацкомиссией по вопросам регулирования связи и информации, не изменится.

Напомним, "Укртелеком" в I полугодии увеличил чистую прибыль вдвое.