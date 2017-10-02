Кабмин отложил дату публикации цены на газ для населения
Кабинет министров отложил на неопределенный срок публикацию цены природного газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 года до 31 марта 2018 года.
Об этом говорится в протокольном решении Кабмина от 26 сентября, копией которого располагают "Украинские новости".
"Согласиться с предложением Минэнерго об отложении срока обнародования соответствующей информации (публикация цены)", - говорится в документе.
Отсрочить обнародование цены решено до согласования механизма ее определения с Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским энергетическим сообществом.
Таким образом, с 1 октября в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго продолжает действовать цена газа, установленная на уровне импортного паритета с 1 апреля 2017 года в размере 4,942 тысяч гривен за 1 тысячу кубов.
Как сообщалось, согласно методике определения цены газа по импортному паритету, установленной постановлением №187 от 22 марта 2017 года, с 1 октября 2017 года цена газа для населения и ТКЭ должна увеличиться на 17,6%.
Этот механизм был согласован с МВФ в начале текущего года.
Премьер-министр Владимир Гройсман выступает категорически против повышения цены.
Кабмин продолжает переговоры с МВФ по вопросу изменения методики определения цены в постановлении №187 для недопущения ее повышения, однако представители МВФ уже заявили, что не соглашаются с предложенными правительством вариантами изменений документа.
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