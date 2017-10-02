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Земельная реформа может увеличить объем производства на 15 миллиардов - Всемирный банк

Понедельник, 2 октября 2017, 13:38

Принятие земельной реформы сможет увеличить годовой объем производства на 15 миллиардов долларов и увеличить ВВП примерно на 1,5%.

Об этом говорится в колонке директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен "Земельная реформа до конца года: три фронта для правительства", опубликованной на Экономической правде.

"Содержательная реформа земельного сферы должна включать стимулы для долгосрочных инвестиций и надлежащего управления земельными ресурсами, доступ к кредитованию и передаванию земли ее самым продуктивным пользователям", - говорится в колонке.

"В результате производительность сельскохозяйственной отрасли может расширить годовой объем производства на 15 млрд долларов и увеличить ВВП примерно на 1,5%", - добавляет директор.

По ее словам, это будет способствовать увеличению доходов - до 2 млрд долларов от одноразовой продажи государственных земель и 250 млн долларов ежегодно от их аренды.

Больше читайте в колонке: "Земельная реформа до конца года: три фронта для правительства".

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земельная реформа
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