OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О газе. За 9 месяцев "Нафтогаз" закупил 17,5 миллиарда кубометров газа, что на 3,1 миллиарда кубов больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
Об авто на "бляхах". Народные депутаты подготовили законопроект о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией.
О кибератаках. Служба безопасности предупреждает о подготовке новых масштабных кибератак на государственные структуры и частные компании.
О пенсиях. Вопрос перерасчета пенсий гражданам, которые проживают на неподконтрольных Украине территориях, законом не определен и остается открытым.
О рейдерах. С начала года Антирейдерский союз предпринимателей зарегистрировал семьдесят случаев силовых захватов агропредприятий, и это вдвое больше, чем было за весь 2016 год.
Об МВФ. Официальная делегация Украины в составе руководства Нацбанка, Министерства финансов и Минэкономики отбыли в Вашингтон для участия в ежегодном собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.
О дорогах. В 2017 году в Украине будет капитально отремонтировано около 2 тысяч километров автомобильных дорог из планируемых 2,5 тысяч километров, в связи с недостаточным финансированием.
Об обысках. Генеральная прокуратура провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
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