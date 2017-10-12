Количество рейдерских захватов агропредприятий увеличилось вдвое - СМИ

С начала года Антирейдерский союз предпринимателей зарегистрировал семьдесят случаев силовых захватов агропредприятий, и это вдвое больше, чем было за весь 2016 год.

Об этом пишет журнал "Новое время".

"Рейдеры в Украине под прикрытием полиции и чиновников Минюста развязали массовую охоту на новую тучную "добычу" - аграриев. Сейчас этот рынок находится в числе немногих, где есть устойчивый подъем", - говорится в статье издания.

"Рейдеры заинтересовались сельским хозяйством в надежде роста цен на землю и подъеме аграрного рынка", - уверен Андрей Семидидько, глава АРСП.

При этом по данным Ассоциации животноводов, чаще всего недружественные "поглощения" происходят в Центральной Украине, чуть меньше их на юге страны.

"На сегодняшний день фермер не может защитить свой бизнес, свою собственность, свой урожай, - подчеркивает Ирина Паламар, председатель ассоциации. - Он может потерять все за считаные минуты".

Напомним, по мнению вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, от одного до трех тысяч гектаров земли в Украине были захвачены рейдерами.

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