Стали известны подробности проекта закона об авто на еврономерах

Народные депутаты подготовили законопроект о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире 5 канала.

По ее словам концепция законопроекта несколько отличается от той, которую обсуждали с активистами, выступающими за легализацию авто с еврономерами.

"В чем отличие? Я просила бы нас понять. Потому что мы не можем сейчас проводить акцию для тех людей, которые воспользовались пробелами в таможенном законодательстве, нарушили законодательство существующее, и использовали эту систему незаконного ввоза в режиме временного ввоза или режиме транзита", - сказала Южанина.

По мнению депутата, главная причина, по которой автовладельцы не хотят растаможивать автомобили - это не размер акцизного налога.

"Не в нем (акцизном налоге - ред) вся причина… потому что еще есть уплата ввозной пошлины - 8,5%, НДС - 20% от стоимости автомобиля . Поэтому мы должны подойти взвешенно и на какой-то период времени принять такую шкалу акцизного налога, чтобы каждый гражданин, который захочет, смог привезти подержанный автомобиль", - отметила председатель парламентского комитета.

Южанина также заявила, что либерализация должна применяться с повышающим коэффициентом в зависимости от возраста автомобиля.

Напомним, 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады. Митингующие требовали изменить законодательство таким образом, чтобы сделать возможным регистрацию своих автомобилей в Украине по приемлемой для граждан Украины цене.

Как известно, ранее ГФС сообщала, что в 2017 году в Украину ввезли 164 707 авто с иностранной регистрацией.

В ГФС сообщили, что более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.

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Экономическая правда