Генпрокуратура провела обыски в Комиссии по ценным бумагам
Генеральная прокуратура провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.
"В помещении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Украины проводила сегодня обыск и другие действия в рамках досудебного расследования дела. Комиссия способствует всем законным действиям следователей и предоставляет запрашиваемые документы и необходимые разъяснения. В отношении сотрудников комиссии любых нештатных ситуаций не происходит", - прокомментировали в комиссии.
На данный момент НКЦБФР работает в штатном режиме.
Экономическая правда
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