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Генпрокуратура провела обыски в Комиссии по ценным бумагам

Четверг, 12 октября 2017, 16:05
 

Генеральная прокуратура провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

"В помещении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Украины проводила сегодня обыск и другие действия в рамках досудебного расследования дела. Комиссия способствует всем законным действиям следователей и предоставляет запрашиваемые документы и необходимые разъяснения. В отношении сотрудников комиссии любых нештатных ситуаций не происходит", - прокомментировали в комиссии.

На данный момент НКЦБФР работает в штатном режиме.

Экономическая правда

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НКЦБФР Генпрокуратура
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