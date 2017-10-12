Генпрокуратура провела обыски в Комиссии по ценным бумагам

Генеральная прокуратура провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

"В помещении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Украины проводила сегодня обыск и другие действия в рамках досудебного расследования дела. Комиссия способствует всем законным действиям следователей и предоставляет запрашиваемые документы и необходимые разъяснения. В отношении сотрудников комиссии любых нештатных ситуаций не происходит", - прокомментировали в комиссии.

На данный момент НКЦБФР работает в штатном режиме.

Экономическая правда