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План ремонту дорог на 2017 год выполнен не будет - Омелян

Четверг, 12 октября 2017, 14:42
 

В 2017 году в Украине будет капитально отремонтировано около 2 тысяч километров автомобильных дорог из планируемых 2,5 тысяч километров, в связи с недостаточным финансированием.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает УНИАН.

"В начале этого года, когда нам обещали финансирование в размере 35 млрд грн, мы исходили из того, что мы построим около 2,5 тыс км дорог. Поскольку финансирование не поступило в том объеме, в котором было запланировано, по факту мы имеем более 20 млрд грн, соответственно наш прогноз - 2 тыс км дорог на конец года", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Дорожный фонд в Украине необходим для планирования ремонта в дорожной отрасли.

"Дорожный фонд необходим. Мы будем понимать, какая цифра в наличии Укравтодора и Мининфраструктуры есть на ремонт. Дорожный фонд - защищенная статья", - сказал Омелян.

Напомним, ранее Омелян навел новые данные о стоимости ремонта автодорог в Украине.

Как сообщалось, в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 40 миллиардов гривен на ремонт и строительство дорог.

В 2016 году Украина заняла 137-е место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия.

Напомним, ранее глава Укравтодора Славомир Новак заявил, что средства на ремонт дорог в рамках "таможенного эксперимента" поступают не в полном объеме.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Славомир Новак: не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах

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дороги Омелян
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