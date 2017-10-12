Керівники Мінфіну, Мінекономіки і НБУ їдуть на переговори з МВФ

Офіційна делегація України у складі керівництва Національного банку, Міністерства фінансів та Мінекономіки відбули до Вашингтону для участі у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

Про це повідомляється на сторінці Нацбанку у Facebook.

"В.о. голови НБУ Яків Смолій та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб відбули до м. Вашингтон (США) для участі у Щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку", - повідомила прес-служба.

"До складу офіційної делегації України також увійшли міністр фінансів Олександр Данилюк, заступник міністра фінансів Юрій Буца, перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у програмі візиту, зокрема, заплановано участь у офіційній програмі Щорічних зборів МВФ.

Крім того, в.о. голови Національного банку Яків Смолій проведе робочі зустрічі з провідними фінансистами та економістами світу, керівниками центральних банків, серед яких - перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон, голова Центробанку Швеції Стефан Інгвес, голова Центробанку Австрії Евальд Новотний, віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровськіс та інші.

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Економічна правда