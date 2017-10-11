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Набув чинності закон про пенсійну реформу

Середа, 11 жовтня 2017, 09:00
 
Фото - Reuters

У середу, 11 жовтня, в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу, за винятком деяких положень.

Документ було опубліковано у виданні "Голос України".

Закон передбачає, що положення про підвищення пенсій застосовуються вже з 1 жовтня поточного року.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

Економічна правда

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