Набув чинності закон про пенсійну реформу
Середа, 11 жовтня 2017, 09:00
У середу, 11 жовтня, в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу, за винятком деяких положень.
Документ було опубліковано у виданні "Голос України".
Закон передбачає, що положення про підвищення пенсій застосовуються вже з 1 жовтня поточного року.
Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".
Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.
З основними змінами можна ознайомитися тут.
Економічна правда
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