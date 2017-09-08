OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события пятницы, 8 сентября.

Об IKEA. Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA рассматривает возможность открытия производства в Украине.

Об Укрзализныце. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 7 сентября приняла решение о регистрации выпуска акций ПАО "Укрзализныця".

О мобильных операторах. Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации опубликовала статистику по качеству мобильной связи за первую половину 2017 года.

Об инфраструктуре. Цена модернизации устаревшей инфраструктуры в Украине составляет более 35 миллиардов долларов.

Об инвестициях. По результатам рейтинга Сумщина показала лучший среди всех областных центров уровень делового климата.

О приватизации. К продаже в 2017 году готовы три госкомпании: Аграрный фонд, Государственная продовольственно-зерновая корпорация и Объединенная горно-химическая компания.

О портах. Первыми пилотными проектами государственно-частного партнерства в форме концессии в Украине будут проекты в инфраструктуре, а именно портовые проекты.

О ценах. Потребительские цены в Украине в августе 2017 года по сравнению с июлем снизились на 0,1%.

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