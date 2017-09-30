Минфин подготовил проект постановления о монетизации субсидий для ТКЭ

Министерство финансов завершило разработку проекта правительственного постановления, который вводит монетизацию субсидий на уровне теплокоммунэнерго.

Об этом в интервью ZN.UA сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Уже готов проект постановления правительства, разработанный Минфином, который вводит монетизацию субсидий на уровне ТКЭ. Планировали успеть до начала отопительного сезона, но нам понадобилось время, чтобы согласовать этот шаг с другими министерствами. Потому что это серьезное, можно сказать, революционное изменение", - отметил министр.

По его словам, действующая система взаимозачетов — очень запутанный и сложный механизм, созданный для обеспечения интересов определенных групп и позволяющий "потерять" в системе миллиарды бюджетных гривен.

"В этих звеньях расчетов столько участников, что найти виновных практически невозможно. Монетизация — шаг, меняющий этот механизм, поскольку когда в системе движутся реальные средства, а не "бумажки", что-либо скрыть уже очень сложно", - указал Данилюк.

Министр также отметил, что на переход к следующему шагу – монетизации субсидий на уровне потребителей, потребуется время.

"Запустив монетизацию для ТКЭ, мы решим часть насущных проблем и потом сможем двигаться дальше. Монетизация — сложный процесс, требующий времени и значительных усилий", - заключил он.

Как сообщалось, в начале года эксперты Всемирного банка подготовили "дорожную карту" реформирования украинской системы субсидий, которая предполагает монетизацию для поставщиков со следующего отопительного сезона, а для потребителей – в течение двух-трех лет.