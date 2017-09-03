OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Главные события выходных, 2-3 сентября

Об Укрзализныце. "Укрзализныця" планирует закупить новые скоростные дневные поезда за государственные средства.

О долгах. Украина выплатила процентный доход на сумму 505 миллионов долларов по выпущенным в 2015 году в рамках долговой операции еврооблигациям.

О Bitcoin. Стоимость биткоина впервые превысила 5 тысяч долларов, установив новый исторический рекорд.

О финансовой помощи. Представительство Европейского Союза в Украине прогнозирует выделение Украине очередного транша в размере 600 миллионов евро макрофинансовой помощи в январе 2018 года.

В то же время, Япония выделила Украине 1,86 миллиарда долларов с марта 2014 года в рамках различных проектов.

Тексты выходных

Неделя в графиках: гривне 21 год, рекордно дорогие арбузы и подорожание автогаза

Экономическая правда запускает новую рубрику: "Неделя в графиках". Каждую субботу мы будем публиковать для вас 4-7 графиков, демонстрирующих определенные экономические процессы и тенденции, происходящие в Украине и мире