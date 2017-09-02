"Укрзализныця" планирует закупить новые скоростные поезда

"Укрзализныця" планирует закупить новые скоростные дневные поезда за государственные средства.

Об этом заявил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

"Скоростные поезда пользуются спросом в Украине – поездки ними удобные и экономят время, поэтому совместно с парламентом и правительством будем работать над реализацией программы закупки их в 2018 году за государственные средства", – сказал Кравцов.

Руководитель "Укрзализныци" также отметил необходимость увеличения финансирования для развития сегмента пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

Как сообщалось, в первом полугодии 2017 года скоростными поездами "Интерсити+" и "Интерсити" воспользовались более 2,43 млн пассажиров, что на 761 тысячу больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Общая заполняемость скоростных поездов составила 92%.

В начале года Евгений Кравцов в должности первого заместителя министра инфраструктуры заявлял, что в 2017 году филиал ПАО "Укрзализныця" "Украинская скоростная железнодорожная компания" намерен купить 4 межрегиональных скоростных поезда локомотивной тяги в 5-вагонной комплектации.

На сегодня в составе Украинской железнодорожной скоростной компании работает 10 электропоездов компании Hyundai Rotem и 2 поезда Skoda.