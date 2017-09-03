ЕС выделит Украине следующие 600 миллионов евро не ранее января

Представительство Европейского Союза в Украине прогнозирует выделение Украине очередного транша в размере 600 миллионов евро макрофинансовой помощи в январе 2018 года.

Об этом сообщил первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС Жослин Гитон в интервью Українським Новинам.

"Я хотел бы подчеркнуть, что сроки - это сугубо технический вопрос. Может быть небольшая техническая задержка в несколько недель между принятием решения и непосредственной выплатой, но если все будет хорошо, то транш будет предоставлен в самом начале следующего года", - сказал Гитон.

Он сообщил, что Европейский Союз ожидает выполнения Украиной всех условий, которые позволили бы ей получить этот транш, включая отмену запрета Верховной Радой на экспорт древесины.

"Мы все еще очень ждем, что все условия будут выполнены. Поскольку вопрос действительно является одним из условий соответствующего меморандума о взаимопонимании, мы надеемся на его решение в установленные сроки", - сказал он.

В результате этой выплаты общая макроэкономическая помощь, которую ЕС распространит на Украину с 2014 года, достигнет 2,81 млрд евро, что является самым большим объемом макроэкономической помощи, предоставленной ЕС любой стране, не входящей в ЕС.

Как сообщалось, в марте 2017 года Еврокомиссия одобрила выделение Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 12 сентября для анализа выполнения Украиной Меморандума о сотрудничестве с фондом.