Стоимость Bitcoin впервые превысила 5000 долларов

Стоимость биткоина впервые превысила 5000 долларов, установив новый исторический рекорд.

Об этом сообщает CoinDesk.

Около 5:25 (по киевскому времени) 2 сентября курс криптовалюты составил 5012,66 доллара.

На китайской бирже OKCoin стоимость достигала 5149 долларов.

По состоянию на 10 утра по Киеву стоимость криптовалюты по данным CoinDesk составила 4761,71 доллара.

Напомним, 1 августа криптовалюта Bitcoin разделилась на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению.

Как сообщалось, криптовалюта Bitcoin в настоящее время не имеет определенного правового статуса в Украине. По данным Национального банка Украины определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире.

Нацбанк Украины начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования.

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