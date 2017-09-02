Япония предоставила 1,9 миллиарда долларов помощи Украине за 3 года

Япония выделила Украине 1,86 миллиарда долларов с марта 2014 года в рамках различных проектов.

Об этом говорится в материалах посольства Японии в Украине.

Наибольшую часть средств составляет кредит размером 1,1 миллиарда долларов на проект модернизации Бортнической станции аэрации. Проект начался в июне 2015 года.

В июля 2014 года и декабре 2015 года поступили транши общим размером 400 миллионов долларов для поддержки госбюджета.

Кроме того, была предоставлена ​​грантовая помощь на различные проекты, в том числе на закупку медицинского оборудования, восстановление инфраструктуры восточных областей, поддержку вынужденных переселенцев и Национальную полицию.

Общая сумма помощи японской стороной со времени установления дипломатических отношений составила 3,1 млрд долларов.

Среди крупнейших проектов - кредит на строительство терминала "D" аэропорта "Борисполь", предоставление медицинского оборудования больнице "Охматдет" и помощь лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

Важное место занимает помощь в сфере "зеленых инвестиций". Так, было предоставлено более 1,5 тысячи гибридных авто для Национальной полиции, проведено тепломодернизацию более 370 школ и больниц, а также модернизировано 135 вагонов киевского метрополитена с использованием энергосберегающих технологий.

Александр Колесниченко, ЭП