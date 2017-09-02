Украина выплатила 500 миллионов долларов кредиторам - СМИ

Украина выплатила процентный доход на сумму 505 млн долларов по выпущенным в 2015 году в рамках долговой операции еврооблигациям.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Платеж прошел, операция успешно завершена", - сообщили агентству в пресс-службе.

Общая сумма платежа составила 505 млн долларов.

В октябре 2015 года держатели 13 из 14-ти выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию.

Тогда согласия не было получено только по еврооблигациям на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года, которые были выкуплены Россией.

Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября 2015 на общую сумму 11,95 млрд долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 млрд долларов.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.

Напомним, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

3 августа Украина осуществила первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 450 миллионов долларов.

Напомним, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева рассказывала, что в 2017 году Украина должна выплатить около 2,6 млрд долларов по внешнему долгу.

По состоянию на июнь чистые валютные резервы НБУ составили 4,98 миллиарда долларов.

Как сообщалось, общий размер международных резервов НБУ в июле составил 18 миллиардов долларов.