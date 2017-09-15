OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические новости пятницы, 15 сентября.
О бюджете. Правительство утвердило проект бюджета на 2018 год и отдало его на рассмотрение в парламент.
Об авиакомпаниях. США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний.
Об МВФ. Заместитель главы МВФ считает цены на газ в Украине очень низкими, а земельную реформу затянутой.
О ценах на iPhone. Новых и не только. И когда покупать Х?
О ценах на Bitcoin. Криптовалюта подешевела до 3 тысяч долларов.
О Коломойском. Коломойский подал еще два иска против НБУ.
О стартапах. Украинские стартапы собрали почти 2 миллиона долларов в 2017 году.
Тексты дня
Дэвид Липтон, МВФ: У Украины есть риски отката назад
Может ли Украина рассчитывать на следующий транш, что важно для МВФ сейчас, и что не так с украинским реформами: об этом УП поговорила с первым заместителем главы МВФ Дэвидом Липтоном.(Укр.)
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