OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости пятницы, 15 сентября.

О бюджете. Правительство утвердило проект бюджета на 2018 год и отдало его на рассмотрение в парламент.

Об авиакомпаниях. США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний.

Об МВФ. Заместитель главы МВФ считает цены на газ в Украине очень низкими, а земельную реформу затянутой.

О ценах на iPhone. Новых и не только. И когда покупать Х?

О ценах на Bitcoin. Криптовалюта подешевела до 3 тысяч долларов.

О Коломойском. Коломойский подал еще два иска против НБУ.

О стартапах. Украинские стартапы собрали почти 2 миллиона долларов в 2017 году.

Тексты дня

Дэвид Липтон, МВФ: У Украины есть риски отката назад

Может ли Украина рассчитывать на следующий транш, что важно для МВФ сейчас, и что не так с украинским реформами: об этом УП поговорила с первым заместителем главы МВФ Дэвидом Липтоном.(Укр.)