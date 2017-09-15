МВФ про земельну реформу: це не повинно тривати 25 років

Заступник голови МВФ Девід Ліптон відзначив важливість проведення земельної реформи в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю ЕП.

"Земельна реформа залишається важливим елементом програми. Ми домовилися, що потрібно більше часу, щоб прийняти правильне рішення щодо цієї важливої теми", - сказав він.

"Протягом останньої чверті століття я чую від різних політиків, що земельна реформа в Україні неможлива. Це правда, що така реформа вимагає часу і що переваги від неї відчуваються з часом. Але це не повинно тривати 25 років", - заявив заступник голови МВФ.

"Ми бачимо відродження сільського господарства, яке, вочевидь, є сильною стороною України. Навіть сільське господарство, що було орієнтовано на експорт до Росії, було дуже ефективно переорієнтовано на Захід. І цей потенціал набагато більший", - відзначив Ліптон.

За його словами, ця реформа може бути реалізована різними шляхами, існують різні моделі та приклади з різних країн.

"Важливо те, щоб земельна реформа запроваджувалася, а не була відсутня. Це не є вимогою для наступного перегляду програми. Але сама ідея, що Україна повинна бути ще тривалий період часу без земельної реформи, дуже контрпродуктивна", - заявив він.

"Україна повинна і може знайти шлях для публічних дебатів та досягнення консенсусу, щоб подолати відмову, припинення та блокування цієї реформи. Знову ж таки, в такій ситуації краще діяти, ніж нічого не робити", - підсумував Ліптон.

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