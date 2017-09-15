Як змінюється ціна на старі моделі iPhone після презентацій

Як змінювалася ціна на попередні моделі iPhone і чого очікувати від цін на нові гаджети.

У минулому році після виходу iPhone 7 і iPhone 7 Plus ціни на старі моделі iPhone очікувано впали.

На презентації нового iPhone сама компанія оголосила про зниження цін на попередні версії.

Після презентації ряд російських ЗМІ повідомили про падіння цін на попередні версії iPhone в Росії майже на третину. Україну, судячи з динаміки, в найближчому майбутньому падіння цін також очікує, хоч і не таке значне.

Що стосується цін на нові iPhone, то базова модель iPhone X отримає 64 Гб внутрішньої пам'яті і коштуватиме 999 доларів. Середня модифікація флагмана об'ємом пам'яті 256 Гб буде коштувати 1099 доларів, а топова модель буде оснащена 512 Гб пам'яті і буде продаватися по 1199 доларів.

В Україні ж нові iPhone прогнозовано приїдуть за наступними цінами:

iPhone 8 складуть від 25 999 гривень;

iPhone 8 Plus - від 29 999 гривень;

iPhone Х - від 37 999 гривень.

На думку експертів ринку, ціни на версії 8 і 8 Plus швидко опустяться, на відміну від цін на iPhone X, який викликає інтерес у покупців через оновлений інтерфейс та функціонал.

Нагадаємо, у вівторок, 12 вересня, відбулася презентація Apple, де презентували нові моделі - iPhone 8 / iPhone 8 Plus і iPhone X.

Раніше повідомлялося, що iPhone 8/8 Plus з'явиться в продажу у жовтні, а iPhone X - в листопаді цього року.

Аліна Полякова, Федір Попадюк, ЕП