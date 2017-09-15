Коломойський подав ще два позови проти НБУ

Бізнесмен Ігор Коломойський подав ще два позови на НБУ: про розірвання договору поруки та визнання його недійсним.

Про це повідомляє FinBalance з посиланням на судові матеріали Печерського райсуду м. Києва.



Зазначається, зо Коломойський подав ще два позови - №757/53518/17-ц (про розірвання договору поруки) та №757/53618/17-ц (про визнання недійсним договору поруки).

В червні цей же суд в рамках справи №757/32503/17-ц почав розглядати позов Коломойського до НБУ та Приватбанку щодо розірвання договору поруки.

Як відомо, протягом червня Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.

Нагадаємо, екс-власник ПАТ КБ "Приватбанк" Ігор Коломойський та пов’язані з ним компанії та особи подали до суду 90 позовів у зв`язку з націоналізацією Приватбанку.