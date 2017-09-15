Уряд затвердив проект бюджету-2018

Уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент.

Це відбулося під час засідання уряду у п'ятницю,15 вересня.

"Це перший бюджет країни, який перебільшить цифру в 1 трильйон", - заявив Гройсман.

За словами прем'єра, фактичний ріст бюджету за рахунок зростання національної економіки становитиме 15%.

Мінімальна заробітна плата зросте на 16,3% до 3723 гривень.

"Наше головне завдання, щоб доходи громадян зростали швидше, ніж інфляція", - прокоментував зростання зарплатні Гройсман.

На соціальні видатки в проекті бюджеті заплановано 122,7 млрд гривень.

З них 55 мільярдів - на субсидії, 57,9 мільярда на пільги малозабезпеченим сім'ям, а 2,7 млрд на закупівлю домогосподарствами твердого палива.

Видатки на оборону Уряд планує також збільшити до 5% ВВП, що становить 164,9 млрд гривень.

На дороги у 2018 році планується виділити 44 мільярди гривень.

З них 4 мільярди на будівництво магістралі "Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса - Миколаїв - Херсон" та 2 млрд на ремонт траси "Київ - Харків - Довжанський". За словами прем'єра, ремонт почнеться як тільки настануть гарні погодні умови.

На Фонд енергоефективності, який починають фінансувати міжнародні партнери, буде також виділено 800 млн з бюджет. 400 млн буде виділено на "теплі кредити".

На розвиток аграрного сектору уряд збирається виділити 7,3 млрд гривень.



Серед іншого в аграрному секторі уряд збирається запровадити нову програму розвитку невеликих фермерських господарств, на що буде виділено 1 млрд гривень. 2 млрд бюджетних гривень мають піти на дотації аграріям. На програму 20% компенсації на техніку, що виробляється в Україні, заплановано виділити понад 5 млрд.

Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 32% - до 321,14 млрд гривень. Місцеві доходи мають бути збільшені до 250,38 млрд, на 36%.

"Місцеві бюджети будуть зростати, тобто їх відповідальність також має зростати," - зазначив прем'єр, коментуючи прозорість бюджетних витрат.

На освіту бюджет-2018 передбачає виділення 217,5 млрд гривень.

В цю суму входить зростання заробітної плати для вчителів на 25%, 1 млрд буде виділено на модернізацію початкової школи, 54 мільйони буде виділено на створення національної електронної платформи для розміщення навчальної літератури, 504,5 млн - на інклюзивну освіту.

На програми розвитку науки планується виділити 7,9 млрд гривень.



На охорону здоров'я - 112,5 млрд гривень.

"Цього ресурсу буде достатньо для впровадження нової системи охорони здоров'я", - заявив прем'єр.

Економічна правда