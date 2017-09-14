OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости четверга, 14 сентября.

О портах. Морской торговый порт "Южный" намерен построить новый терминал для импорта угля из-за рубежа.

О курортах. Владелец концерна Галнафтогаз Виталий Антонов начинает строительство круглогодичного курорта в поселке Славское Львовской области.

Об алюминие. "Южмаш" заказал россиянам алюминий, вдвое дороже цен в России.

О "Плане Маршалла". План рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе предусматривает выделение по 5 миллиардов долларов в год.

Об iPhone. Стали известны цены на три новые модели Apple: iPhone Х, а также iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

О штрафе АМКУ. Верховный суд Украины не принял в производство заявление "Газпрома" о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда о наложении штрафа Антимонопольным комитетом Украины на российскую компанию.

Об автогазе. С 13 по 14 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще 12 копеек/литр до 15,06 гривен/литр.

Об МВФ. Национальный банк ожидает транш от МВФ 2 млрд долларов и от Еврокомиссии 600 млн евро до конца 2017 года.

Об Ахметове. Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к счетам компании донецкого олигарха Рината Ахметова "ДТЭК Днепроэнерго" в Укрсоцбанке в рамках расследования уголовного производства по формуле "Роттердам плюс".

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