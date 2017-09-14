"Южмаш" заказал россиянам алюминий, вдвое дороже цен в России - СМИ
ГП "Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" заключило соглашение с "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" (Россия) о закупке алюминия по завышенным ценам.
Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".
К концу 2019 года поставят на условиях "EXW Москва", то есть без доставки и растаможки 210 тонн алюминиевого проката различного сортамента в среднем по 1119 руб, или 508 грн за килограмм.
Кроме того, госпредприятие получит 1,5 тонн биметаллических плит в среднем по 6667 руб, или 3029 грн за килограмм.
Поскольку договоры не были обнародованы, подробные характеристики товара неизвестны.
Летом российские заводы покупали небольшие партии биметаллических листов этой марки вдвое дешевле: "Центр судоремонта "Звездочка" - по 3250 руб, или 1477 грн/кг, "Миасский машиностроительный завод" - по 3318 руб, или 1508 грн/кг.
По данным индекса "Infogeo.ru", в мае в России алюминиевый прокат продавали по 212-431 руб/кг, что соответствует 96-196 грн/кг. Это минимум в 2,5 раза дешевле нынешней средней закупочной цены украинского завода.
В июле 2016 года "Южмаш" заказывал разный алюминиевый прокат другому российскому поставщику по 258-300 грн/кг, что в полтора-два раза дешевле.
По данным российского реестра, учредителями фирмы "ПО "Альфа-Металл", которая впервые получила государственный подряд в Украине, указаны Дмитрий Борунов и директор Сергей Горячев.
Напомним, 26-29 июля 2016 года перед переходом тендерной системы Украины на "Прозорро" завод "Южмаш" заключил контрактов минимум на 6,15 млрд грн. Тогда большинство заказов пришлось на российские компании.
"Южмаш" входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. Недавно по результатам конкурса его возглавил Павел Дегтяренко, который до того был гендиректором ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля".
Его предшественником в ГКАУ был Любомир Сабадош, помощник бывшего члена Коллегии ГКАУ нардепа Андрея Тетерука ( "Народный фронт"). Сейчас в эту Коллегию входят нардепы Иван Винник и Виктор Кривенко (оба - "Блок Петра Порошенко").
Напомним, 17 ноября 2016 года Рада в целом приняла закон, которым списала задолженность "Южмашу" в размере 400 миллионов гривен.
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