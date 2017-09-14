Собрать смартфон за 120 метров: репортаж с конвейера

100 млн дол и 15 месяцев тратит китайская компания Huawei на разработку совершенно нового смартфона, так называемого "флагмана".

"Топовые" телефоны 2016 года — Р9 и Р9 Plus — производитель продал в количестве 12 млн штук на данный момент. Для сравнения: 12 млн штук флагмана 2017 года — Р10 и Р10 Plus — Huawei продал за первые две недели после начала продаж.

В течение последних шести лет китайская компания нарастила мировую долю по количеству поставок смартфонов с 0% до 11,3%. Сейчас по доле мирового рынка она занимает третье место после Apple (12%) и Samsung (23,3%). В 2016 году Huawei получила 26 млрд дол дохода от продажи смартфонов. А темпы роста дохода год от года составляют 42%.

Корреспондент ЭП побывал на 120-метровой производственной линии компании, которая собирает топовые смартфоны и приносит китайской компании миллиарды долларов дохода каждый год.

Производство сосредоточено в китайском городе Шеньчжень. 30 лет назад на его месте жила ничем не примечательная небольшая рыболовецкая деревушка. Сегодня Шеньчжень — один из ведущих городов Китая с населением 12 млн человек и высокотехнологичными производственными районами. Система производственных центров пронизана великолепной дорожно-транспортной инфраструктурой.

Смартфоны Р10 и Р10 Plus выходят с конвейера в производственном центре Songshan Lake. Он расположен в зоне развития высоких технологий озера Сонгшань. В этом центре действуют одна из самых высокоавтоматизированных производственных линий в отрасли.

Ставшая нарицательной фраза Made in China здесь воспринимается как неуместная шутка недалекого человека. Здесь все четко, выверено, подсчитано, здесь "делают" деньги.

Снимать в производственном помещении запрещено. Перед тем как попасть на производственную линию, необходимо сдать в сейф любые электронные устройства, снять с себя металлические предметы, надеть головной убор, халат и специальную прорезиненную обувь. Под надзором сотрудника производства надо пройти через металлодетектор.

Смартфон Р10 полностью собирает конвейер длинной 120 м. Здесь в две смены работают 22 человека. Первая смена начинается в 8:30 и заканчивается в 18:00. Каждые 2 часа перерыв 10 минут. На обед отведено 1,5 часа.

Люди работают на небольшой части секций конвейера. По словам представителя производства, люди нужны, потому что некоторые процессы сборки крайне дорого автоматизировать. Кроме того, людей намного дешевле обучить новому методу сборки, чем покупать новое дорогое оборудование.

Сборка начинается с поступления на конвейерную ленту материнской платы смартфона.

На материнскую плату робот припаивает многочисленные микроконденсаторы и прочие электронные микродетали. Электронный микроэлемент каждого типа закреплен на обычной ленте, намотанной на бобину. Таких бобин очень много. Робот быстро снимает микродеталь с ленты и припаивает его на материнскую плату.

Практически после каждого этапа сборки происходит проверка качества. На фотографии производитель заретушировал экран монитора. На мониторе в динамике отображается проверка качества оснащения материнской платы микроэлементами.

На многих секциях сборочной линии установлены ноутбуки и ПК. Примечательно, что примерно половина из них работает под управлением Windows XP и объединены в локальную сеть. В связи с этим сразу вспомнился вирус Petya.

Все люди на сборочной линии непосредственно занимаются сборкой смартфона. Их движения настолько отточены, доведены до такого автоматизма, что порой кажется - перед тобой не человек, а самый настоящий робот.

Рядом с каждым работающим на сборочной линии человеком висит монитор (заретуширован на фотографии). На мониторе в режиме реального времени отображается количество произведенных смартфонов на текущей смене. Количество смартфонов, которое необходимо произвести по заданному плану. Показатель опережения или отставания от графика, процент исправных смартфонов и количество бракованных устройств.

На момент экскурсии по производству на экране было указано 99,45% исправных смартфона, 2 шт забракованных, план по производству на данный момент времени 275, произведено 360, переработка 130%.

В самом конце 120-метрового конвейера происходит упаковка гаджета в индивидуальные коробки, а затем в коробки для транспортировки. Стоит отметить, что большая часть людей на сборочной линии занимается подготовкой готового телефона к упаковке и самой упаковкой.

Конвейер рассчитан на производство 2400 смартфонов Р10 в сутки. От момента поступления материнской платы на ленту до упаковки готового смартфона уходит 34 часа. При этом непосредственно физическая сборка одного гаджета занимает всего 2 часа. Еще 8 часов уходит на разнообразные тесты. Больше всего - 24 часа - уходит на то, чтобы дождаться высыхания клея, на который крепится дисплей. Все эти 34 часа смартфон находится на сборочной линии длинной 120 м.

Примечательно, что конвейер, работающий как единый организм, собран из секций произведенных совершенно разными компаниями, расположенными по всему миру - в США, Германии, других странах Европы. Есть даже сборочная секция, произведенная самим Huawei.

Все 100-миллионные инвестиции, долгие месяцы исследований, тестирований, разработок десятков тысяч сотрудников R&D департамента, логистика колоссальных масштабов, тщательно продуманная инфраструктура района, города, региона, умная и дальновидная политика правительства Китая сфокусировались в этой производственной линии длинной 120 м.

На ней работает всего 22 человека, но этот конвейер выпускает высокотехнологичный продукт, который востребован во всем мире, и который ежегодно приносит китайской компании миллиарды долларов дохода, а казне Китая сотни миллионов долларов налогов.