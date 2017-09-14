Стали відомі ціни на iPhone 8 і iPhone X в Україні

Стали відомі ціни трьох нових смартфонів Apple: iPhone Х (він же - десятий iPhone, в честь ювілею появи цього смартфона), а також iPhone 8 і iPhone 8 Plus.

Про це повідомляє Ain.ua.

У мережі "Цитрус" повідомили, що очікувані ціни на iPhone 8 складуть від 25 999 грн (в залежності від комплектації), на iPhone 8 Plus - від 29 999, ці гаджети приїдуть в Україну орієнтовно в жовтні.

Преміальний смартфон iPhone Х буде продаватися в нашій країні за цінами від 37 999 грн, з листопада цього року.

Розумний годинник Apple Watch Series 3 з'являться в продажу в жовтні, за ціною від 11 999 грн.

"Це - очікувані ціни, але вони повинні бути приблизно однаковими у всьому рітейлі", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, у вівторок, 12 вересня, відбулася презентація Apple, де презентували нові моделі - iPhone 8 / iPhone 8 Plus і iPhone X.