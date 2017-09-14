Кубив раскрыл детали "Плана Маршалла для Украины"

"План Маршалла для Украины" рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе предусматривает выделение по 5 миллиардов долларов в год.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития Степан Кубив в ходе пресс-брифинга после встречи с экс-премьером Литовской Республики Андрюсом Кубилюсом, посвященной вопросам долгосрочной финансовой поддержки реформ в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы согласовали приоритеты деятельности, которые ложатся в плоскость инфраструктурных проектов, энергоэффективности, цифровой экономики через призму малого бизнеса", - сказал он.

Кубилюс, который является соавтором "Плана Маршалла для Украины", на брифинге отметил, что при условии получения Украиной ежегодных инвестиций в сумме 5 млрд долларов рост ее экономики составит 6-8% ВВП.

Как сообщалось, идея предоставления масштабной финансовой поддержки вошла в повестку дня саммита Украина-ЕС.

"Мы обсудили возможность нового долгосрочного плана поддержки Украины вроде того, что был предложен на саммите ЕНП, так называемого плана Маршалла", - сообщил по итогам саммита президент Петр Порошенко.

Напомним, Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель не видит потребности в финансировании Украины по примеру так называемого "плана Маршалла".

Как известно, название "план Маршалла" носит программа восстановления экономики Западной Европы, которая была основана после Второй мировой войны за счет помощи и кредитных средств, предоставленных США.