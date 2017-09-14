Порт "Южный" планирует построить новый терминал для угля

Морской торговый порт "Южный" намерен построить новый терминал для импорта угля из-за рубежа.

Об этом говорится в сообщении порта.

По словам и.о. директора предприятия Виталия Жуковского, будущий терминал предназначен для разгрузки сыпучих грузов, а именно - коксующегося и энергетического угля из-за рубежа.

Новый терминал будет способствовать увеличению грузооборота, повышению скорости обработки судов и отгрузки угля вагонами.

"В сентябре "Южный" планирует принять для различных грузовладельцев 6 судов с энергетическим и коксующимся углем, общим объемом свыше 530 тыс. тонн. Все причалы и склады предприятия будут задействованы в приеме топлива для украинских ТЭС и металлургических комбинатов"Ю - заявил и.о. директора.

"С начала 2017 года энергетикам уже отправлено 294 тыс. тонн антрацита и металлургам - около 1 млн тонн коксующегося угля. Рост количества импортных грузов заставляет нас оперативно решать вопросы строительства нового терминала", - сказал Жуковский.

Он добавил, что реализовать такой проект возможно совместно с инвесторами.

"Мы сегодня открыты для обсуждения и сотрудничества в формате государственно-частного партнерства. Предприятие и в дальнейшем будет выполнять свою стратегическую функцию в обеспечении энергетической независимости Украины", - отметил Жуковский.

Напомним, в порту Южный впервые за пять лет отгрузили нефть.

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Экономическая правда