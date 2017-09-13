OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости среды, 13 сентября.

Об iPhone. Компания Apple представила новый телефон iPhone X, который значительно отличается от всех предыдущих разработок компании.

О долгах. НАК "Нафтогаз Украины" спишет и реструктуризирует задолженности за использованный газ 65 предприятиям теплоэнергетики.

Об угле. В порту Южный пришвартовалось судно Ocean Ambitious с 62 тысячами тонн энергетического угля из США для ТЭС Центрэнерго.

О Коломойском. Суд арестовал здание завода "Биола", здание, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", а также самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка.

Об Укрспирте. Кабинет Министров назначил Юрия Лучечко новым временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрспирт".

О Ryanair. В международном аэропорту Киев (Жуляны) уверены, что лоукостер Ryanair будет летать к ним.

Об УЗ. Кабинет министров утвердил консолидированный финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2017 год с показателем чистой прибыли в объеме 62,9 миллиона гривен.

О ГПЗКУ. Кабинет министров на заседании 13 сентября назначил председателем правления Государственной продовольственной зерновой корпорации Дмитрия Гавриша.

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9 украинских стартапов в сфере чистых технологий

Зубная щетка из бумаги, бесплатные зарядки для электромобилей, фермы для выращивания овощей на крыше и системы для повторного использования технической воды — все єто укрсинские стартапы в сфере чистых технологий.