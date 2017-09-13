Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци". Грузовые тарифы повысят на 23%

Кабинет министров утвердил консолидированный финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2017 год с показателем чистой прибыли в объеме 62,9 миллиона гривен, предусматривающий повышение тарифов на грузовые перевозки на 22,5% с октября.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 13 сентября.

Ранее "Укрзализныця" обнародовала доработанный проект консолидированного финансового плана общества на 2017 год, согласно которому чистая прибыль по итогам года планировалась в размере 59,8 млн грн, тогда как до этого такой показатель планировался на уровне 1,2 млрд грн.

В компании поясняли снижение прибыли отказом Мининфраструктуры согласовать повышение тарифов на перевозку грузов с июня. В последней редакции финплана, плановая индексация тарифов на 22,5% перенесена на октябрь 2017 года.

Согласно финансовому плану и пояснительной записке к нему, доходы от деятельности общества запланированы в сумме 80,58 млрд грн, что меньше по сравнению с предыдущим проектом на 2,3 млрд грн.

Чистый доход от перевозки грузов, пассажиров и вспомогательного производства запланирован на уровне более 76 млрд грн (ранее планировалось 82,9 млрд грн).

Расходы от деятельности "Укрзализныци" на 2017 год запланированы в сумме 80,51 млрд грн и уменьшены по сравнению с предыдущим проектом на 1,2 млрд грн.

Проектом плана на 2017 год предусматривается освоение капитальных инвестиций на сумму 16 млрд грн, что на 6,7 млрд грн меньше предыдущего проекта.

Согласно финплану, в 2017 году ПАО "Укрзализныця" заплатит налогов и сборов в бюджет почти 17 млрд грн.

Скорректированная планируемая EBITDA составит 18,298 млрд грн (ранее планировалось 23,4 млрд грн), рентабельность EBITDA – 24%.

"Укрзализныця" намерена в 2017 году перевезти 348,4 млн тонн грузов, что на 1,4% больше, чем за 2016 год. Доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 62,85 млрд грн что на 13,4% больше, чем в 2016 году.

Кроме того, "Укрзализныця" планирует в 2017 году перевезти 202,8 млн пассажиров, что на 2% меньше, чем в 2016 году. В международном сообщении пассажирооборот прогнозируется на уровне 1,1 млрд пасс-км, что меньше отчета 2016 года на 12,7%.

Во внутригосударственном прямом и местном сообщении пассажирооборот прогнозируется на уровне 20,301 млрд пасс-км, что на 1,5% меньше, чем в 2016 году.

Проектом финансового плана не предусмотрено проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017 году.

ПАО "Укрзализныця" является основным перевозчиком грузов и пассажиров, составляет 81,7% от общего грузопотока (без учета трубопроводного) и 36,1% пассажиропотока в стране. Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 19,8 тыс км, более 47,2% линий электрифицированы.

Экономическая правда