Кабмин определился с руководителем Укрспирта

Кабинет Министров назначил Юрия Лучечко новым временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрспирт".

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров от 6 сентября 2017 года опубликовано на Правительственном портале.

"Согласиться с предложением Министерства аграрной политики и продовольствия о временном возложении исполнения обязанностей директора Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" на советника директора указанного предприятия Лучечко Юрия Михайловича", - говорится в постановлении.

Ранее Лучечко также занимал должность заместителя председателя объединенной профсоюзной организации ГП "Укрспирт".

Последнее время госпредприятием руководил заместитель директора Александр Альохин.

Напомним, 21 августа 260 сотрудников Государственной фискальной службы провели обыски на 27 спиртзаводах и изъяли 1416 тонн спиртосодержащей продукции.

Как сообщалось, 30 мая в Киеве из автомобиля "Ауди" застрелили Виктора Панкова, который в 2014 году возглавлял "Укрспирт", а на момент смерти был советником или помощником нынешнего директора этого госпредприятия.

Экономическая правда