9 украинских стартапов в сфере чистых технологий

Зубная щетка из бумаги, бесплатные зарядки для электромобилей, фермы для выращивания овощей на крыше и системы для повторного использования технической воды — все єто укрсинские стартапы в сфере чистых технологий.(Укр.)

Уже вдруге в Україні проводиться конкурс бізнес-ідей у сфері чистих технологій ClimateLaunchpad. Минулого року три найсильніші команди представляли Україну на міжнародному фіналі в Естонії.

Цього року фінал українського конкурсу відбувся в рамках фестивалю TeslaCamp2017. Спочатку до участі у фіналі відібрали 12 найцікавіших проектів, а потім серед них обрали трьох переможців, які поїдуть на міжнародний фінал, що відбудеться вже у жовтні на Кіпрі.

Серед тих, хто став переможцем українського фіналу ClimateLaunchpad, — стартап Effa — одноразова зубна щітка з переробленого паперу, система HelioPulse для високоефективного підігріву води від сонця та GoTo-U — мережа станцій для зарядки електромобілів у готелях та ресторанах.

Команди матимуть можливість позмагатися за головні призи – 10 000, 5000 і 2500 євро та шанс знайти потенційних інвесторів. Ми детальніше розповімо про стартапи переможців конкурсу, а також про найцікавіші проекти тих, кому не вдалося потрапити на міжнародний фінал.

Стартап Effa — одноразова зубна щітка з паперу

Стартап Effa — це зубна щітка, повністю виготовлена ​​з переробленого паперу і екологічно-чистих компонентів. Ідея є рішенням двох проблем одночасно: тисячі тонн пластику, який викидається щодня, і проблема використання одноразових речей, які після використання забруднюють повітря і світовий океан.

Звичайна одноразова зубна щітка — це саме такий продукт.

Зубна щітка Effa виготовлена з переробленого паперу, і покрито екологічно-чистим ламінуванням на основі кукурудзяного крохмалю. Щетинки також виготовлені з інноваційного нейлону, розпад якого відбувається досить швидко, без впливу на навколишнє середовище.

"Ми подбали навіть про упаковку. Вона зроблена з вторинних матеріалів і просто розчиняється у воді. За допомогою таких простих рішень ми можемо долучити абсолютно кожного жителя планети до турботи про навколишнє середовище", — зазначає автор проекту Ілля Кічук.

Команда розробників Ілля Кічук та Дар'я Василенко

Сфера застосування такої зубної щітки — готелі.

HelioPulse — система для ефективного підігріву води від сонця

HelioPulse — високоефективний сонячний колектор-концентратор для домашнього та промислового використання.

Система дозволяє підігрівати воду до 80-120 ℃ (а олію навіть до 250 ℃). Це досягається шляхом концентрації сонячних променів, що потрапляють на дзеркало і спрямовуються на трубку, яка постійно знаходиться у фокусі.

Система не боїться перегріву та працює з максимальною ефективністю упродовж всього року. Термін окупності у 2-4 рази нижчий за класичні сонячні колектори.

"Систему HelioPulse можна використовувати для нагріву води, для гарячого водопостачання, опалення будинку, підігріву басейнів. Також можливе використання модифікованої системи для забезпечення технологічних процесів у промисловості (t > 150 ℃)", — розповідає засновник та куратор проекту Андрій Чорний.

Зараз уже готові два прототипи та дві інсталяції на 4 та 10 дзеркал. Розробники готують комерційний зразок та налагоджують дрібносерійне виробництво.

Go-ToU — мережа безкоштовних зарядок для електромобілів

Go-ToU.com — це платформа, що об'єднує соціально-відповідальні бізнеси, які підтримують шлях екологічного і прогресивного розвитку людства.

Ми живемо на початку електромобільної революції, усе більше виробників заявляють про повний перехід на електричну тягу вже у найближчому десятилітті.

Типова зарядка для електромобіля Фото itc.ua

Швидкий розвиток інфраструктури зарядних пристроїв є ключовим у цьому процесі. Незважаючи на те, що більшість власників електромобілів заряджаються вдома вночі, наявність публічних зарядних станцій є важливим етапом швидкої психологічної адаптації до сучасних реалій.

До того ж, Україна завдяки швидкому розвитку такої інфраструктури вже посідає 5 місце у світі за відсотковим приростом електромобілів.

"Це працює просто — ви власник електромобіля і ви плануєте пообідати в кафе чи сходити у кіно ввечері, швидше за все, ви виберете заклад, де ваш електромобіль зможе безкоштовно зарядитись протягом вашого перебування у закладі.

Наші партнери встановлюють за свій кошт безкоштовні зарядні пристрої, а ми через свій мобільний додаток і хмарний сервіс, забезпечуємо потік нових клієнтів на електромобілях. У нас вже більше 100 зарядних пристроїв тільки в Україні", — зазначає керівник проекту Назар Шимоне-Давида.

За його словами, для максимально зручного користування партнерською мережею можна зарезервувати місце і час зарядки, щоб не виникало черг і не було розчарованих клієнтів.

Для бізнесу вартість електроенергії, витраченої на зарядку, абсолютно не відчутна.

Команда розробників Go-ToU

Як зазначив Назар, платформа вже є лідером не тільки в Україні, а й у Таїланді, Казахстані та Грузії.

Leaf & Roof — ферма для вирощування овочів на даху

Ідея проекту Leaf & Roof полягає у тому, щоб вирощувати екологічно чисті овочі та зелень на дахах міських багатоповерхівок.

"Населення Землі стрімко росте, а традиційне сільське господарство не в змозі задовольнити попит на продукти та ще й має негативний вплив на навколишнє середовище. Тому наша мета – створити високоефективну ферму на даху будинку в Києві, щоб цілий рік вирощувати екологічно чисті продукти для містян", — наголошує автор проекту Максим Мамедов.

Автори ставлять за мету досягти стабільної ціни на продукти (щоб вони не залежали від сезонності), кращої якості та смаку продуктів.

"Ми вже визначились, на якому даху буде розташована ферма та ведемо переговори з власником. Поки що я не можу сказати, де саме, але це місце знає кожен киянин. Наразі ми визначаємося з навантаженнями на дах, та які додаткові роботи знадобляться", — зазначає автор проекту.

Автор проекту Максим Мамедов

За його словами, ідея вирощування овочів на дахах не нова. Подібні ферми вже є у Нью-Йорку, Чикаго та Монреалі.

"Інноваційність полягає у самій бізнес-моделі – вирощування продуктів якнайближче до споживачів, енерго- та ресурсоефективно", — каже Мамедов.

FlushWave — система повторного використання технічної води

FlushWave — система, яка використовує відпрацьовану воду з умивальників, ванн та душових для зливу унітазу.

"Людству все важче добувати питну воду. Ми беремо воду з підземних свердловин, часто з глибин у сотні метрів на відстані сотні кілометрів, або перекриваємо ріки для утворення водосховищ. Витрачаємо надзвичайно багато ресурсів та електроенергії для її очищення та підготовки. І коли ця питна, чиста вода, яка до речі оплачена згідно з тарифом, потрапляє в наші домівки – ми її зливаємо в унітаз", — каже автор проекту Валерій Ярош.

Автор проекту Валерій Ярош

Система FlushWave економить питну воду та гроші. Зменшуючи споживання води, ми зменшуємо витрати на ресурси та електроенергію, які використовуються на водопостачання та водовідведення.

WaterCloud — пристрій для збору води з повітря

WaterCloud — пристрій збирає конденсат води із повітря. За словами куратора проекту Олександра Приходченка, навіть у пустелі в повітрі є близько 15% води. Для нашого клімату — це приблизно 50-60%. Зібрана вода проходить кілька стадій очистки, після чого її можна пити.

"Зараз у світі із 7 мільярдів людей, за статистикою — 4 мають неякісну воду. Якщо пити воду з крана, то більшість труб не відповідають стандартам та вимогам для питної води. Після механічної обробки методом зворотного осмосу цю воду можна пити, але така система коштує більше 10 тис. грн і вода все одно буде неправильної структури. Найкраще засвоюється організмом та вода, яка перейшла із одного стану в інший", — каже куратор проекту Олександр Приходченко.

Пристрій для збору води з повітря WaterCloud. Автори проекту Євген Кузьмічов, Олена Савчук та Олександр Приходченко

Одна домашня установка WaterCloud за добу генеруватиме щонайменше 4 літри води. Коштуватиме пристрій приблизно $300. Це дешевше, ніж доступні аналоги на ринку. Пристрій можна програмувати, а також регулювати ступінь мінералізації води.

Живиться він від розетки або сонячної батареї. За розміром пристрій – трохи більший, ніж наплічник..

Recycle Map – освітньо-інформаційна платформа для сортування сміття

Recycle Map – це карта, на якій нанесені пункти прийому широкого асортименту вторинної сировини. Основна мета Recycle Map — популяризувати сортування та вторинну переробку побутових відходів як невіддільну частину сучасного життя, а отже, зменшити кількість сміття, що потрапляє на полігони.

Recycle Map

"Сьогодні в Україні на полігони вивозять стільки ж сміття, скільки у всіх країнах Західної Європи разом. Їх сумарна площа займає десятки тисяч квадратних кілометрів. Сміттєзвалища забруднюють ґрунти, водні ресурси та повітря, і є однією з причин того, що лише 30% території нашої країни є умовно сприятливими для життя", — зазначає автор проекту Іван Стародуб.

Іван Стародуб

За його словами, Recycle Map — це насамперед освітньо-інформаційна платформа, основну увагу в якій присвячено сортуванню сміття та популяризації способу життя із мінімальним впливом на природне середовище.

Основним інструментом є карта, на якій відзначено пункти прийому матеріалів, що підлягають вторинній переробці. У цих пунктах можна здати як поширені типи відходів (скло, папір, пластик, батарейки), так і специфічні, наприклад, шини, відпрацьовані моторні оливи чи люмінесцентні лампи.

FPnn —платформа для виявлення пожеж та вирубки лісів

Проект FPnn — це SaaS платформа (Software as а service – програма як послуга) для виявлення пожеж і незаконної вирубки лісів за допомогою аналізу даних із супутників і метеостанцій.

За словами автора проекту Михайла Лобанова, основна мета проекту — знизити втрати, які наносяться пожежами та незаконною вирубкою лісів.

Команда розробників додатку FPnn Михайло Лобанов, Станіслав Мірошніченко, Микита Куршаков

Greenerly — система контролю клімату для теплиць

"Особливість нашого проекту полягає в двох основних моментах: по-перше, система базується на наших бездротових датчиках, які працюють "з коробки", не потребують витрат на монтаж і не поступаються за характеристиками Schneider чи Siemens. По-друге, система моніторингу надається у вигляді веб-сервісу, що дозволяє нам збирати та аналізувати дані від усіх користувачів", — наголошує автор проекту Денис Плугатар.

За його словами, система збиратиме дані після чого рекомендуватиме аграріям найкращі умови, зменшуючи відповідальність агронома при прийнятті рішень. Це вкрай важливо, оскільки правильне використання системи може збільшити обсяг продукції до 20%.

Команда розробників Greenerly

Окрім того, датчики дають можливість пересилання даних до 200 км, що дозволяє використовувати їх не тільки в теплицях, а і на полях.

Рихліцький Володимир, журналіст Руху "Сильні громади"

Фото надані авторами проектів