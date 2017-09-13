В Украину прибыла первая партия угля из США

Накануне в порту Южный пришвартовалось судно Ocean Ambitious с 62 тысячами тонн энергетического угля из США для ТЭС Центрэнерго.

Об этом сообщает Liga.net.

Как отмечается, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" заключило с XCOAL Energy & Resources (США) контракт о поставку около 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Первая партия объемом 85 тыс. тонн должна прибыть в Украину уже в сентябре.

На сайте самой компании отмечается, что Xcoal Energy & Resources является ведущим поставщиком американского угля по всему миру.

Ранее ЭП писала, что сделка между "Центрэнерго" и "XCoal" на покупку угля по 113 долларов существенно превышает цену, по которой осуществляют импорт другие компании.

Например, энергохолдинг "ДТЭК" бизнесмена Рината Ахметова закупает уголь из своего шахтоуправления "Обуховская" в России по цене 95 долларов за тонну с учетом доставки на ТЭС Украины.

При этом стоимость импортного угля из Южно-Африканской Республики для ДТЭК составила около 100 долларов за тонну.

Отмечается, что 113 долларов - цена первой партии, она не является фиксированной и может меняться.