OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости вторника, 12 сентября.

О роуминге. В Европейском парламенте предложили отменить для Украины плату за роуминг.

Об отопительном сезоне. В Укрэнерго говорят, что зимой проблем не будет при одном условии.Узнайте, каком.

О бюджете-2018. Кабмин рассмотрит проект госбюджета-2018 в пятницу.

О ФЛП. С начала года в Украине их закрылось почти полмиллиона.

О дорогах. В бюджет-2018 заложили 40 миллиардов гривен на дороги.

О Минэнергоугля. Министерство одобрило создание наблюдательного совета "Укрэнерго".

О Сбербанке. На украинскую "дочку" Сбербанка нашелся покупатель.

О "Нафтогазе". Новым членом наблюдательного совета "Нафтогаза" станет экс-глава Минфина.

О Курченко. Курченко экспортирует из РФ металлопродукцию, произведенную в ОРДЛО.

Об "Укрзализныце". УЗ может получить более 11 миллиардов ущерба от пассажирских перевозок.

О резервах. Чистые золотовалютные резервы НБУ превысили 5 миллиардов долларов.



Тексты дня

Нефтяное эмбарго, или Как обуздать русского медведя

Развязанная Россией война против Украины длится уже три года, но западные санкции пока не усмирили агрессора. Нужно более сильное средство — нефтяное эмбарго, которое может ускорить смену власти в Кремле либо приведет к развалу России.

Восстание машин: чем завершился первый протест "бляхарей" и что дальше

Акция, прошедшая под стенами Верховной Рады на прошлой неделе, оставила недовольными как парламентариев, так и владельцев авто на иностранной регистрации. И пока первые думают над изменениями в законодательство, вторые готовят новый — более масштабный протест.