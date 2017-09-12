В Укренерго кажуть, що взимку проблем не буде за однієї умови

Компанія "Укренерго" технічно готова до проходження осінньо-зимового опалювального сезону.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова компанії Всеволод Ковальчук.

Він наголосив, що всі технічні заходи виконані в повному обсязі. "Проведена ремонтна компанія, надійність роботи енергосистеми приведена у відповідність", - сказав він.

За його словами, ремонтна компанія ще завершена не на всіх теплових блоках, але вони йдуть за графіком й жодних проблем с технічної точки зору готовності енергосистеми по обладнанню, як по магістральних мережах, так і по генерації не очікується.

"Іншою проблемою є те, що вже 3 рік поспіль спостерігається дефіцит вугілля в силу тих чи інших обставин. Нажаль в цьому році в нас знову спостерігаються постійні критично низькі запаси вугілля перед початком ОЗП", - заявив голова Укренерго.

"Враховуючи, що це вже третій рік поспіль, напрацьовано значний досвід й ми не очікуємо суттєвих проблем, але навіть зараз залишаються запаси вугілля навіть більше ніж рік тому", - сказав Ковальчук.

"Якщо всі генеруючи компанії виконають зобов’язання, які вони на себе взяли, ми не очікуємо жодних проблем", - підсумував він.

Економічна правда