З початку року в Україні закрилося майже півмільйона ФОПів

З початку поточного року з 454 тисяч фізичних осіб – підприємців, які подали заяву про зупинення своєї діяльності, 368,4 тисяч – протягом останніх років не здійснювали підприємницької діяльності.

Про це повідомив директор Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк під час засідання Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності, передає прес-служба відомства.

"Це підприємці, які фактично перебували на загальній системі оподаткування та протягом останніх років не здійснювали підприємницької діяльності, не отримували доходів та не сплачували жодних податків", - сказав він.

"Вони припинили діяльність через прийняті зміни до закону №2464, які передбачають сплату фізособою-підприємцем 22% ЄСВ від мінімальної заробітної плати, навіть якщо не має ніякого фінансового результату", - зазначив Дроняк.

За його словами, з початку 2017 року закрилося лише 85,8 тис. підприємців, які дійсно проводили діяльність та сплачували податки. В той же час відкрилося 196 тис. нових підприємців.

Загалом, зазначив посадовець, на спрощеній та загальній системі оподаткування на сьогодні перебуває 1,65 млн фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність.

Нагадаємо, 27 грудня президент Петро Порошенко підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.

Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності. Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.

Економічна правда