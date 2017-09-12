"Дочку" Сбербанку хочуть купити - заступник голови НБУ

Один іноземний інвестор висловив інтерес до покупки української "дочки" Сбербанку.

Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова в кулуарах міжнародної конференції "Захист прав споживачів фінпослуг 2017: шлях до побудови довіри" в Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас сьогодні є звернення одного потенційного покупця, ми з ним працюємо. Поки нічого точно сказати не можу", - сказала вона.

Рожкова уточнила, що це нерезидент, який подав НБУ лист про наміри. Пакет документів на узгодження покупки цей потенційний покупець ще не подавав.

Нагадаємо, Сбербанк увечері 27 березня оголосив про продаж 100% акцій української "дочки"консорціуму інвесторів, куди увійдуть Norvik Banka (належить бізнесменові Григорію Гусельникову) і білоруська приватна компанія.

Раніше російське видання "Комерсант" повідомляло, що покупці заплатять за український "Сбербанк" приблизно 130 млн доларів.

Пізніше НБУ відмовив Гуцерієву і Гусельникову в покупці "дочки" Сбербанку, а Мікітасову і Фуксу - значної частки в ПАТ "Промінвестбанку".

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