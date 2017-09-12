Нафтове ембарго, або Як приборкати російського ведмедя

Гибридная война, развязанная Россией против Украины, длится уже три года.

С каждым новым днем этой войны становится все более очевидным, что существующий пакет санкций не оказывает критического влияния на политику Кремля, а его агрессивные действия распространяется не только на Украину, но и на Ближний Восток и даже на Евросоюз.

Уже сейчас Москва пытается вмешиваться во внутреннюю политику Брюсселя путем финансирования популистских движений по всей Европе и провоцирования миграционного кризиса. Все это может быть предвестником куда большей и масштабной угрозы для ЕС — полномасштабной войны.

С 2008 года в России идет масштабная реформа вооруженных сил, которая нацелена на полное перевооружение российской армии к 2020 году. Доля военных расходов в структуре ВВП России составляет около 5%. В соотношении к масштабам своей экономики Россия тратит на оборону больше, чем США (3,1% ВВП) и большинство стран Евросоюза (2% ВВП).

Покупая российскую нефть, Европейский Союз тем самым подпитывает ВПК России, который в любой момент может показать свою силу где-нибудь в странах Балтии или в Германии. Львиную долю его финансирования обеспечивают доходы от экспорта углеводородов, в том числе нефти.

Очевидно, что существующий пакет санкций является недостаточным средством, чтобы остановить российскую угрозу. К тому же, российская экономика уже приспособилась к санкциям и новой цене на нефть, 50-60 долл за барр, а ее запас прочности может выдержать даже цену 20 долл за барр в течение пяти-семи лет.

Чтобы принудить российский режим к миру, растет актуальность более радикальной и непопулярной меры: эмбарго на покупку нефти и нефтепродуктов.

Под эмбарго подразумевается наложение государством или группой государств торгового запрета на вывоз или ввоз определенной группы товаров, валюты, технологий или полное прекращение торговых отношений с той или иной страной. Целью введения эмбарго чаше всего является нанесение экономического ущерба для принуждения к действиям или отказа от них государства, против которого оно имплементировано. В данном случае рассматривается отказ от покупки российской нефти и нефтепродуктов со стороны ведущих мировых импортеров. Основной целью введения эмбарго может стать деоккупация Россией всех украинских территорий на Донбассе и в Крыму.

Состояние мирового нефтегазового рынка

В последнее десятилетие на мировом рынке энергоресурсов произошли большие перемены. США вырвались в мировые лидеры по добыче природного газа и нефти, а в случае с газом превратились в его чистого экспортера.

Из-за бурного роста своих экономик Китай и Индия удвоили потребление нефти — с 6,9 млн барр в день в 2005 году до более чем 12 млн барр в день в 2015 году и с 2,5 млн барр в день в 2005 году до 4,1 млн барр в день в 2015 году соответственно — и занимают второе и третье место, обогнав Японию.

Крупнейшими мировыми экспортерами нефти остаются Саудовская Аравия — 20% и Россия — 11%. Баррель нефти марки Brent 24 августа 2017 года стоил 51,73 долл. Это почти в два раза меньше, чем в 2008 году.

На спрос и предложение на рынке нефти в 2016 году влияли такие факторы: состояние мировой экономики, количество доказанных запасов, уровень добычи отдельных игроков и стран ОПЕК, сланцевый бум в США, освобождение от санкций иранской нефти, спекулятивные спрос и предложение, запасы в танкерах.

В 2015 году Россия экспортировала горюче-смазочных материалов на 203,3 млрд долл. Из них нефти — на 89,6 млрд долл (10,9% мирового экспорта), природного газа — на 47,5 млрд долл (16,6% мирового экспорта).

Возможный сценарий введения эмбарго

Весной 2018 года в канадском штате Квебек проходит саммит ведущих мировых держав G7, из которого в 2014 году исключили Россию.

Администрация президента США, столкнувшись с угрозой импичмента и давлением американского истеблишмента в связи с вмешательством России в выборы в США, показательно дистанцируется от белокаменной.

В игру также вступает американское нефтяное лобби, которое заинтересовано в расширении рынков сбыта и увеличении цены на нефть.

На саммите представят развернутый доклад о военном потенциале России и вероятных угрозах военных действий в Восточной Европе. Италия выступает против эмбарго, Канада, Германия, Франция и Япония — за.

После консультаций финальное решение о принятии эмбарго европейскими странами передается на рассмотрение Еврокомиссии.

США предлагают субсидировать экспорт нефти в ЕС, чтобы облегчить эффект от эмбарго. Россия мобилизует машину пропаганды и лоббистов в Европейском Союзе, чтобы внести раскол в общую позицию ЕС по эмбарго, но терпит крах.

В течение месяца после саммита страны ЕС проводят переговоры со странами ОПЕК, Норвегией и США об увеличении добычи и поставок нефти в Европу, согласовываются логистика и сроки поставок. Некоторые европейские страны договариваются о совместной разработке иракских и иранских месторождений.

После длительных дебатов в июле 2018 года Еврокомиссия рекомендует Совету министров ЕС утвердить эмбарго в марте 2019 года. После присоединения к эмбарго всех стран G7 США ведут переговоры с Индией и Китаем.

Индия не потребляет российское сырье, поэтому она соглашается не покупать его после марта 2019 года в обмен на снятие импортных пошлин с некоторых экспортируемых в США товаров, сгладив эффект от повышения цены на нефть.

Китай отказывается поддержать эмбарго. Он становится единственным крупным покупателем нефти из РФ и пытается выторговывать себе наилучшую цену.

С началом слухов об эмбарго на рынке начинаются ценовые колебания. После саммита G7 цена на нефть поднимается до 127 долл за барр. После переговоров со странами ОПЕК она понижается до 93 долл и колеблется на уровне 95-105 долл во второй половине 2019 года — в первой половине 2020 года.

15 марта 2019 года эмбарго вступает в силу. В первые месяцы в некоторых странах ЕС наблюдаются перебои с поставками в связи с тем, что установленный график поставок с Ближнего Востока не всегда соблюдается.

Через три месяца ситуацию удается нормализовать. Европейский Союз перекупает три четверти всех запасов в плавучих танкерах — около 100 млн барр, что покрывает весь месячный объем, поставляемый из России.

Россия сразу теряет 60% экспорта нефти и нефтепродуктов. Это составляет 71,8 млрд долл, что более чем 5% годового ВВП России и более чем все российские расходы на оборону. В России начинается затяжная рецессия.

Кто выиграет/проиграет от эмбарго

Страны ОПЕК нарастят добычу и увеличат поставки нефти на рынки ЕС, Японии и Южной Кореи за счет отсутствия на этих рынках РФ. Они увеличат доход за счет наращивания поставок и цены, которая повысится после введения эмбарго.

Китай как единственный крупный потребитель российской нефти, который не поддержит эмбарго, получит более низкую цену на нефть от России и дополнительные политические рычаги воздействия на Кремль.

Норвегия увеличит добычу нефти и захватит долю России в северной и центральной Европе, получит дополнительные доходы от возросшей цены.

США получат возможность разрабатывать больше месторождений за счет увеличения рентабельности вследствие более высокой цены на нефть, увеличат экспорт в ЕС и Японию, приобретут дополнительный политический капитал.

Россия потеряет по меньшей мере 60% экспорта нефти и нефтепродуктов или 50-80 млрд долл в год, а также рынки сбыта ЕС, Японии и Южной Кореи.

ЕС потеряет одного из главных поставщиков нефти, пострадает от роста цены вследствие принятия эмбарго, понесет расходы на строительство нефтепроводов, которые позволят поставлять нефть в Восточную Европу.

Индия и Япония пострадают от удорожания нефти вследствие введения эмбарго.

Зачем ЕС соглашаться на эмбарго

В связи с потерей ключевого поставщика и ожидаемым повышением цены на нефть ЕС будет терять 210-300 млрд евро ежегодно или 1,5-2% от ВВП ЕС. Однако эта мера будет оправданной, если она поможет предотвратить военную интервенцию, которая поставит под вопрос само существование Евросоюза.

На протяжении всего периода проведения упомянутой выше реформы вооруженных сил Россия неизменно была инициатором и участницей ряда конфликтов: в Грузии в 2008 году, в Украине в 2014 году, в Сирии в 2015 году.

Ни один из этих конфликтов не был продиктован экономическими мотивами, а в случае с Украиной привел к существенным потерям для экономики. Каждое вмешательство являлось "черным лебедем" для всех, кроме российской власти.

В то же время очередная "победоносная", с точки зрения российского электората, война неминуемо трансформировалась в рост рейтинга президента Путина.

В этой связи особенно тревожными кажутся военные учения в Беларуси, которые запланированы на осень 2017 года. Россия так и не назвала точного количества военнослужащих, которое планируется задействовать в этих маневрах.

По оценкам экспертов НАТО, речь идет о 100 тыс. человек. Европа, особенно восточная ее часть, может стать одной их следующих жертв путинского режима.

Белокаменная пытается расколоть ЕС путем вмешательства в выборы и поддержки популистских движений, которые активизировались на фоне иммиграционного кризиса. Последнему в немалой степени поспособствовала война в Сирии, где активно участвует Россия. Регулярные кибернетические атаки на ЕС и США тоже вряд ли можно назвать дружественным шагом.

ЕС обойдется без российской нефти

На долю ЕС приходится 14% мирового потребления нефти и 13% — газа. Он же является крупнейшим потребителем российских энергоносителей.

Доля российского газа в структуре импорта ЕС составляет 42% (наибольший импортер), нефти — 32% — около 3,6 млн барр в день или 68% от общего российского экспорта на сумму около 73 млрд евро, это около 0,8% ВВП ЕС.

Общая энергетическая зависимость Евросоюза от России (все виды топлива) составляет 18%, а зависимость от импорта сырой нефти — 88%, и именно Европе предстоит принять основной удар от введения эмбарго.

В этой ситуации наиболее уязвимыми окажутся страны Восточной Европы: Венгрия, Чехия и Словакия, которые не имеют выхода к морю и чьи НПЗ спроектированы для работы с российской нефтью марки Urals.

Они зависят от российской нефти на 100%. После введения эмбарго восточно-европейскую нишу может занять Иран, чья нефть по составу схожа с российской.

По уровню разведанных запасов Иран занимает четвертое место в мире — 157,8 млрд барр против 103,2 млрд барр в РФ и уже нарастил добычу до уровня, зафиксированного перед введением санкций: 3,9 млн барр в июле 2017 года. Через два года этот показатель планируется повысить до 5 млн барр.

После отмены санкций персы активно ищут рынки сбыта. Польша уже начала покупать иранскую нефть, за ней могут последовать другие восточно-европейские страны при условии, что им удастся решить вопрос с трубопроводом.

Один из вариантов — соединение польской и чехо-словако-венгерских ветвей нефтепровода "Дружба" и использование его в реверсном направлении. Стоит такая 610-километровая развязка 200 млн долл, пропускная способность — 21 млн тонн в день. Это суточное потребление нефти Словакии, Венгрии и Польши.

В первый год после введения эмбарго, до строительства нефтепровода из Польши, проблема доставки сырья в эти страны будет стоять особенно остро.

В этот период дефицит может покрываться за счет импорта готовых продуктов нефтепереработки из других стран ЕС. На данном этапе первостепенное значение будет иметь слаженное сотрудничество всех членов Евросоюза.

Большинство же стран Центральной и Западной Европы импортирует нефть из разных источников. По данным Еврокомиссии, около 90% сырой нефти поступает в ЕС по морю, что дает гибкость поставок и диверсифицирует риски.

Долю российского сырья в северной Европе переберет на себя Норвегия, которая уже контролирует 12% импорта нефти в ЕС, а долю в Центральной и Южной Европе — Саудовская Аравия и Ирак, который и без эмбарго планирует нарастить добычу до 6 млн барр по сравнению с нынешними 4,5 млн барр.

В связи с ростом цены американская сланцевая нефть также может получить свой кусок европейского пирога.

Структура поставок сырой нефти в ЕС, млн барр в день

Спрос Поставки 12,6 млн барр в день, 14% от мирового уровня Источник Текущий объем После введения эмбарго Россия 3,60 0,00 Норвегия 1,50 2,04 Саудовская Аравия 0,80 1,20 Ирак 0,80 1,80 Казахстан 0,80 0,80 Нигерия 0,70 0,70 Азербайджан 0,55 0,55 Алжир 0,43 0,43 Иран 0,30 1,00 Ангола 0,30 0,30 Ливия 0,20 0,20 Мексика 0,20 0,20 Египет 0,20 0,20 США 0,08 0,80 Другие страны 0,65 0,65 Производство в ЕС 1,50 1,50 Сокращение потребления 0,00 0,20



Синий ряд данных — текущий объем, красный — объем после введения эмбарго

ЕС не обойдется без российского газа

Поиск альтернативы российскому голубому топливу для ЕС будет более сложным, чем поиск нефти. Зависимость Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии и Словакии от газа из РФ составляет 64-100%. Газ поступает в ЕС через крупнейшую в мире систему газопроводов Уренгой-Помары-Ужгород.

Всего в ЕС Россия в 2016 году экспортировала 153,54 млрд куб м газа. Найти альтернативные источники поставок в ЕС можно лишь на 60-70 млрд куб м. Норвегия, которая занимает 34% импорта газа в ЕС, не сможет удвоить экспорт.

На долю LNG приходится всего 14% от европейского импорта, а в Восточной Европе только Польша и Литва могут принимать сжиженный газ. К тому же LNG-газ намного дороже российского: 210-230 долл за куб м против 166-180 долл.

Азербайджан может поставлять в ЕС до 10 млрд куб м газа, но это капля в море, а Иран еще не начал осваивать свои рекордные резервы. Сейчас свободного газа в мире для ЕС нет, а газовая инфраструктура не способна его принять.

Значит, газовое эмбарго против России невозможно. Однако сократить зависимость от газа — реальная задача, что страны ЕС и делают.

Что делать Украине

С политической точки зрения Украина должна быть заинтересована в эмбарго, ведь от этого во многом зависит освобождение Крыма и Донбасса. Однако от повышения цены на нефть экономика Украины понесет серьезные потери, значит, украинцам придется пережить еще один скачок цен.

Страна на 80% зависима от импорта нефти и нефтепродуктов. В 2016 году она импортировала этих ресурсов на 3,44 млрд долл. Это 3,5% годового ВВП Украины, причем доля импорта нефти в этом объеме всего 5%.

В Украине не развита переработка. Больше всего нефтепродуктов страна ввозит из Беларуси — на 1,794 млрд долл, на втором месте — Россия. Причем нефть, из которой производятся нефтепродукты, Беларусь покупает в РФ, а эмбарго должно распространяться на ГСМ, сделанные из российской нефти в третьих странах.

Между тем, Украина в пятилетней перспективе может полностью обеспечить себя нефтью и нефтепродуктами. Для этого необходимо вложить 14-15 млрд долл в нефтедобычу и 2-2,5 млрд долл — в модернизацию двух действующих заводов и строительство на базе одного из пяти остановленных заводов.

В этой связи стоит возобновить переговоры с ведущими западными нефтедобывающими компаниями — Shell, Chevron, ExxonMobil, которые помогут в разведке и добыче нефти. После введения эмбарго альтернативы собственному производству нефти и нефтепродуктов у Украины не будет.

Россия — Китай

Одним из главных бенефициаров от введения нефтяного эмбарго против России будет Китай. С высокой вероятностью он не поддержит нефтяные санкции и попытается выжать максимум из сложившейся ситуации. Сейчас Китай является крупнейшим импортером нефти в мире после Евросоюза.

Ежедневный объем импорта Поднебесной оценивается 6,6 млн барр в сутки, а по прогнозам к 2020 году возрастет до 8,6 млн. Крупнейшими импортерами черного золота в страну являются Саудовская Аравия, Россия и Ангола. Каждая из них занимает приблизительно равную долю китайского рынка — 12-16%.

Россия поставляет нефть в Китай из восточной Сибири по трубопроводам Сковородино-Мохэ и Атасу-Алашанькоу через Казахстан, а также по морю через терминал "Козьмино" близ Находки и через Сахалин.

После введения эмбарго Китай останется основным потребителем российской нефти. Москва будет пытаться смягчить эффект от эмбарго увеличением своей доли в поставках за счет нефти, которую покупают Япония и Южная Корея, а это 0,45 млн барр в сутки кроме 1 млн барр в сутки, которые сейчас покупает Китай.

Важно то, что поток европейской нефти нельзя будет просто перенаправить на Китай из-за отсутствия инфраструктуры. К тому же, Пекин наверняка захочет дополнительную скидку от рыночной цены как монопольный покупатель.

Так уже было с Ираном в 2012 году. Поднебесная не захочет увеличивать долю российской нефти в своей корзине и она вряд ли превысит 1,8 млн барр в сутки даже при условии предоставления Россией существенной скидки.

Что будет с ценой и энергопотреблением

В истории уже были случаи нефтяного эмбарго.

Наиболее крупным стал кризис 1973 года, когда страны ОАПЕК отказались поставлять нефть Великобритании, Канаде, США, Нидерландам и Японии, которые поддержали Израиль в войне судного дня. Тогда цена барреля нефти взлетела с 3 долл до 13 долл, а страны ОПЕК сократили производство на 13%.

Второй кризис произошел в 1979-1980 годах во время исламской революции в Иране и последовавшей за ней Ирано-Иракской войны. Цены на нефть увеличились вдвое — с 14 долл в 1978 году до 35 долл в 1981 году, несмотря на то, что мировое производство уменьшилось лишь на 4%.

После введения эмбарго российскую нефть перестанут покупать ЕС, Япония и Южная Корея, что составляет 75% российского экспорта или 4 млн барр в день. Доля российской нефти в общем импорте Японии составляет 8,8% или 0,3 млн барр в день, Южной Кореи — 6% или 0,1 млн барр в день.

Этот объем можно без проблем компенсировать из других источников. Китай может увеличить закупки до 1,5-1,8 млн барр, увеличив свою долю до 35-37%. Таким образом, после введения эмбарго Россия может экспортировать не более 2 млн барр в день, а значит, она потеряет 60% своего экспорта.

Из мирового предложения исчезнут 3,2% нефти. Мировой спрос на нее при росте экономики остается неэластичным. Значит, цена может возрасти до 90-110 долл за барр. При такой цене и в связи с уходом с рынка крупного игрока повысится добыча сланцевой нефти в США, многие месторождения станут рентабельными.

При нынешних ценах средняя себестоимость барреля нефти составляет 23,35 долл. После повышения цены появится резон в разработке большего количества скважин, где себестоимость составляет 40-60 долл за барр. Это позволит Америке нарастить производство c нынешних 9,5 млн барр в день до 11 млн барр в день к 2020 году, что может компенсировать 30% российского экспорта в ЕС.

После нефтяного кризиса 1979-1980 годов наблюдался долгосрочный тренд к снижению потребления нефти в течение четырех следующих лет. В результате мировое потребление нефти сократилось на 10%.

В случае введения эмбарго против России такой тренд вряд ли повторится, так как нишу РФ быстро заполнят другие игроки, а мировой спрос будет расти даже при цене 110-120 долл за барр, что подтверждают данные 2010-2014 годов.

Очевидно, при эмбарго сохранится и укрепится тренд замены нефти другими энергоресурсами, но эмбарго не будет играть в этом процессе главную роль.

Реакция России

Маловероятно, что путинский режим будет спокойно смотреть, как его лишают главного источника обогащения. По меньшей мере, в глазах простых россиян он должен будет остаться стороной, которая дала отпор.

Поскольку Россия не способна дать адекватный экономический ответ (перекрыть экспорт газа она вряд ли решится), белокаменная может прибегнуть к очередным военным авантюрам. Это может быть эскалация конфликтов на Донбассе и в Сирии, а также подрывная деятельность в странах Балтии и на Балканах.

Путину понадобится новая волна ура-патриотизма перед выборами в 2018 году. Как показал опыт последних десяти лет, реакция Москвы может быть самой разной, особенно если она почувствует экономический голод.

Заключение

Отказ от российской нефти может быть непростым шагом для мировой экономики, но именно он способен стать средством, которое заставит режим Путина умерить свои амбиции, в частности по отношению к Украине.

Результатом нефтяного эмбарго для России с высокой вероятностью будет потеря 1,5-2,1% ВВП (50-80 млрд долл) с учетом того, что эмбарго не поддержит Китай. А это ввергнет российскую экономику в хроническую рецессию.

В этих условиях выделять рекордные суммы на военные расходы и содержать самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" будет гораздо сложнее.

В то же время повышение цены на нефть до 95 долл может снизить рост мировой экономики на 0,8% в год. Основной удар примет на себя Евросоюз как ключевой импортер российской нефти. Хотя эмбарго увеличит прибыли многих стран ОПЕК и укрепит позиции Китая, оно также позволит США ворваться в клуб ведущих экспортеров нефти и тем самым укрепить статус мировой сверхдержавы.

Эмбарго против России должно действовать до полной деоккупации украинских территорий. Маловероятно, что путинский режим самостоятельно пойдет на подобный шаг даже в условиях крайнего экономического кризиса. Однако в долгосрочной перспективе оно может спровоцировать смену власти в РФ.

Нефтяное эмбарго не дастся легко мировой экономике, но оно может стать главным орудием для усмирения медведя, который играет не по правилам.

Андрей Петров, аналитик, специально для ЭП