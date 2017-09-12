Новим членом наглядової ради "Нафтогазу" стане екс-глава Мінфіну - джерело

Минулого тижня робоча група номінаційного комітету, який функціонує при Міністерстві економіки, завершила відбір кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його даними, список складається з п'яти кандидатів, відібраних з чотирьох десятків претендентів.

До нього увійшли Юлія Берещенко (виходець з Фонду гарантування вкладів), Надія Васильєва (співробітник "Майкрософт Україна"), Дмитро Литвак (партнер Ernst & Young), Ян Чадам (співробітник польської газотранспортної компанії Gaz-System) і Ігор Мітюков.

"Зараз ця п'ятірка буде подана на номінаційного комітету, який відбере одного. Найбільші шанси має Мітюков, тому що в цій п'ятірці він набрав найбільше балів", - говорить джерело.

В кінці 90-х років Ігор Мітюков очолював Мінфін в урядах Валерія Пустовойтенка і Віктора Ющенка.

У 2006-му Мітюков був радником Віктора Януковича-прем'єр-міністра, а в 2010-му - його позаштатним радником в статусі президента.

Посада члена наглядової ради, на яку зараз здійснюється підбір кандидатури, з'явилася внаслідок рішення Кабміну збільшити склад НС "Нафтогазу" з 5 до 7 членів. Таким чином, прем'єр-міністр Володимир Гройсман розраховує "розмити" більшість голосів у наглядовій раді, зосереджену навколо СЕО держкомпанії Андрія Коболєва.

Засідання номінаційного комітету, на якому буде відібрана кандидатура незалежного члена НС НАК, відбудеться в кінці вересня.

Дмитро Рясний, ЕП