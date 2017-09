Стали известны названия новых смартфонов Apple

Ранее считалось, что компания Apple не будет изменять традициям и назовет новые гаджеты: iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8, но полученные данные свидетельствуют об обратном.

Об этом сообщает Ain.ua со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что новые модели iPhone будут называться iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

…and we now have the name of all three new iPhones. Are you ready for this?