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Стали известны названия новых смартфонов Apple

Понедельник, 11 сентября 2017, 09:25

Ранее считалось, что компания Apple не будет изменять традициям и назовет новые гаджеты: iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8, но полученные данные свидетельствуют об обратном.

Об этом сообщает Ain.ua со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что новые модели iPhone будут называться iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Модель iPhone X станет премиальным гаджетом с ценником от 1 тыс долларов. Название X, судя по всему, выбрано в честь юбилея – первый iPhone представили 10 лет назад. Если информация правдива, то Apple также впервые за много лет не представит промежуточной версии c индексом "s" (между первым и вторым iPhone также не было промежуточной версии).

Напомним, iPhone может стать первым смартфоном "на триллион долларов".

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