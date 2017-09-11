Стали відомі назви нових смартфонів Apple
Раніше вважалося, що компанія Apple не буде зраджувати традиціям і назве нові гаджети: iPhone 7s, iPhone 7s Plus та iPhone 8, але отримані дані свідчать про інше.
Про це повідомляє Ain.ua з посиланням на Bloomberg.
Відзначається, що нові моделі iPhone будуть називатися iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X.
…and we now have the name of all three new iPhones. Are you ready for this?— Steve T-S (@stroughtonsmith) September 9, 2017
Модель iPhone X стане преміальним гаджетом з цінником від 1 тис доларів. Назва X, судячи з усього, вибрано на честь ювілею - перший iPhone представили 10 років тому.
Якщо інформація правдива, то Apple також вперше за багато років не представить проміжної версії c індексом "s" (між першим та другим iPhone також не було проміжної версії).
Нагадаємо, iPhone може стати першим смартфоном "на трильйон доларів".
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