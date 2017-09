Стали відомі назви нових смартфонів Apple

Раніше вважалося, що компанія Apple не буде зраджувати традиціям і назве нові гаджети: iPhone 7s, iPhone 7s Plus та iPhone 8, але отримані дані свідчать про інше.

Про це повідомляє Ain.ua з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що нові моделі iPhone будуть називатися iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X.

…and we now have the name of all three new iPhones. Are you ready for this?