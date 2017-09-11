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Стали відомі назви нових смартфонів Apple

Понеділок, 11 вересня 2017, 09:25

Раніше вважалося, що компанія Apple не буде зраджувати традиціям і назве нові гаджети: iPhone 7s, iPhone 7s Plus та iPhone 8, але отримані дані свідчать про інше.

Про це повідомляє Ain.ua з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що нові моделі iPhone будуть називатися iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X.

Модель iPhone X стане преміальним гаджетом з цінником від 1 тис доларів. Назва X, судячи з усього, вибрано на честь ювілею - перший iPhone представили 10 років тому.

Якщо інформація правдива, то Apple також вперше за багато років не представить проміжної версії c індексом "s" (між першим та другим iPhone також не було проміжної версії).

Нагадаємо, iPhone може стати першим смартфоном "на трильйон доларів".

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Apple iPhone
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