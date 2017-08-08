OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости вторника, 8 августа.

НафтогазVSГазпром. НАК увеличит иск в Стокгольмском арбитраже к "Газпрому" по транзитному контракту с 13 млрд долларов еще на 5 млрд долларов.

О Фирташе. Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению заявление ПАО "Укртрансгаз" о возбуждении дела о банкротстве ЧАО "Укргаз-энерго".

Об Укртрансгазе. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" согласовал избрание Павела Юзефа Станчака на пост президента ПАО "Укртрансгаз".

О банках. Киевский апелляционный административный суд подтвердил законность решений Национального банка о выведении ПАО "Банк "Михайловский" с рынка.

Про "Нафтогаз". НАК просит суд открыть дело о банкротстве ПАО "Энергомашспецсталь", которая входит в машиностроительный дивизион российского госконцерна "Росатом" - "Атомэнергомаш".

О хакерах. Официальный сайт "Укрпочты" вторые сутки подвергается атаке хакеров.

О Крыме. Международный арбитражный суд начал рассмотрение иска НАК "Нафтогаз Украины" и 6 ее дочерних компаний против России по возмещению нанесенных незаконным захватом Россией активов группы в Крыму.

Об электронных услугах. В Украине до конца года заработают сервисы, которые позволят жениться онлайн, а так же зарегистрировать детей.

Текст дня.

Ставки сделаны. Какое будущее ждет "Северный поток 2" и что делать Украине

Киев и его партнеры по ЕС стремятся остановить строительство газопровода "Северный поток 2", который увеличит долю российского газа в Европе до 80%. Смогут ли они убедить Германию и Австрию — основных лоббистов проекта?